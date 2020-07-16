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تعرف على التخصصات المطلوبة بوظائف نيوم في السعودية

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بحث ملايين من المواطنين السعوديين عن وظائف نيوم والتي أعلنت عنها أمس عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية .

 

ونشرت نيوم مقطع فيديو تعلن فيه عن بعض التخصصات المطلوبة في قطاعاتها المختلفة، وعلقت بشكل دعائي:"انضم إلى نخبة من العقول وألمع المفكّرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات نيوم المتنوعة.

 

حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد"، وتابعت أن الوظائف المتحة تتمثل في :" مدير إدارة المشاريع ومدير إنشاءات ومهندس مشاريع ومدير عقود".

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وطالبت نيوم من الراغبين في الانضمام لفريقها أن يقوموا بالتقديم عبر موقعها الالكتروني.

ويذكر أن مشروع نيوم أعلن عنه ، الأمير ، في أكتوبر2017، ليكون شمال غرب السعودية، ويعتبر جزءًا من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى خلالها لتطوير مجالات عديدة وتصبح عالمية.

ويتميز كونه يمتد عبر 3 بلدان حيث تقع بمحافظة تبوك على البحر الأحمر وتضم أراضي من مصر و الأردن معًا مما يسهل الوصول له من مختلف دول العالم،  يمتد المشروع عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل تتجاوز الـ216 ألف كيلومتر مربع.

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