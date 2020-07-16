تعرف على التخصصات المطلوبة بوظائف نيوم في السعودية

بحث ملايين من المواطنين السعوديين عن وظائف نيوم والتي أعلنت عنها أمس عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نيوم مقطع فيديو تعلن فيه عن بعض التخصصات المطلوبة في قطاعاتها المختلفة، وعلقت بشكل دعائي:"انضم إلى نخبة من العقول وألمع المفكّرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات نيوم المتنوعة.

حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد"، وتابعت أن الوظائف المتحة تتمثل في :" مدير إدارة المشاريع ومدير إنشاءات ومهندس مشاريع ومدير عقود".

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وطالبت نيوم من الراغبين في الانضمام لفريقها أن يقوموا بالتقديم عبر موقعها الالكتروني.

ويذكر أن مشروع نيوم أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر2017، ليكون شمال غرب السعودية، ويعتبر جزءًا من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى خلالها لتطوير مجالات عديدة وتصبح عالمية.

ويتميز كونه يمتد عبر 3 بلدان حيث تقع بمحافظة تبوك على البحر الأحمر وتضم أراضي من مصر و الأردن معًا مما يسهل الوصول له من مختلف دول العالم، يمتد المشروع عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل تتجاوز الـ216 ألف كيلومتر مربع.

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