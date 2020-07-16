لبنان تعيد هيكلة المصارف

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن وثيقة صادرة عن البنك المركزي اللبناني لإنشاء "لجنة لإعادة هيكلة المصارف" في لبنان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتحمل المذكرة الإدراية تاريخ 15 يوليو الجاري، ووفقًا لها فإن اللجنة ستضم 6 شخصيات، وسيترأسها نائب الحاكم الثاني لمصرف لبنان بشير يقظان.

ومهمة اللجنة دراسة التعديلات على القرار الأساسي 12713، واقتراح التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية، وإعادة

هيكلة المصارف، ودراسة الأداء المالي للمصارف، واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.

تسعى لبنان إلى تأمين استثمارات من قبل الصين، بعد رفض الغرب والعرب مساعدته في تجاوز الأزمة المالية، ودون إجراء إصلاحات ملموسة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن لبنان الذي

كان على مدى وقت طويل مجالا للتنافس بين إيران والسعودية بات الآن من النقاط المهمة بالنسبة لتصعيد التوترات بين الصين والغرب، مشيرة إلى أن حكومة، حسن دياب، تبحث حاليا عن الدعم الصيني، على خلفية عدم إحراز أي تقدم يذكر في مفاوضاتها الماراثونية مع صندوق النقد الدولي، ورفض المانحين الدوليين تقديم مساعدات مالية إلى بيروت بقيمة 11 مليار دولار وعدوا بدفعها عام 2018 ، ما لم تطبق في البلاد إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإجراءات في سبيل مكافحة الفساد.