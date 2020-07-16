بورصة تل أبيب تسجل انخفاضًا وسط مظاهرات في إسرائيل

سجلت بورصة تل أبيب، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا على خلفية ما تشهده إسرائيل من زيادة في الإصابات بفيروس كورونا ومظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفقًا لموقع "بلومبرج" فقد انخفض مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي بنسبة 0.61%، بحلول الساعة 11:38 بتوقيت موسكو،

إلى 1391.75 نقطة.

وتشهد إسرائيل ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا أخيرًا، وسجلت الصحة أكثر من 1750 حالة جديدة خلال اليوم الأخير.

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وفي ظل ذلك دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عددًا من الوزراء إلى اجتماع عاجل اليوم، حيث سيتم

بحث مسألة إغلاق الأماكن العامة في ساعات المساء من كل يوم وفي نهاية الأسبوع للحد من انتشار كورونا.

وأعلن نتنياهو أمس خطة لتقديم منح حكومية لجميع الإسرائيليين وسط تنامي الغضب في المجتمع من تعامله مع أزمة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو إن المنح ستتراوح بين 750 شيقلا (219 دولارا) للفرد وما يصل إلى ثلاثة آلاف شيقل (875 دولارا) للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أكثر.