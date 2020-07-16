تسجيل عدد قياسي للإصابات اليومية بكورونا في العالم

سجلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 230,4 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الأربعاء في أعلى عدد للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

بذلك ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في العالم، حسب عداد الجامعة، إلى أكثر من 13 مليونًا و565 ألفًا، منها 584,3 ألف حالة

وفاة وما يزيد على 7 ملايين و570 ألف حالة شفاء.

وحتى صباح اليوم الخميس، لامس إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 3,5 مليون حالة، فيما سجلت البرازيل مليونا و966,7 ألف إصابة بفيروس كورونا، والهند 968,7 ألف، وروسيا نحو

752 ألفا، تليها ثلاث دول من أمريكا اللاتينية وهي بيرو (337,7 ألف) وتشيلي (321.2 ألف) والمكسيك (317,6 ألف)، فيما تأتي جمهورية جنوب إفريقيا في المركز الثامن مع 311 ألف إصابة.

بين الدول العربية يعود أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا إلى السعودية (240,4 ألف حالة)، وقطر (104,9 ألف) ومصر (84,8 ألف) والعراق (83,8 ألف) وعمان (61,2 ألف) والكويت (56,8 ألف) والإمارات (55,8 ألف).