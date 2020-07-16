عاجل.. وزير خارجية فرنسا يصل العراق في زيارة رسمية

أفادت مصادر في العراق، اليوم الخميس، وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. زيارة رسمية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. قالت المصادر إن "لودريان وصل بغداد في زيارة رسمية للقاء المسؤولين العراقيين، حيث سيلتقي رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي". وأضافت "كما سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين".

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