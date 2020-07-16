وصول وحدات أمريكية إلى بولندا في إطار تدريبات عسكرية

أكدت بولندا، اليوم الخميس ، أن الجيش الأمريكي بدأ في نقل بعض قواته إلى الأراضي البولندية للمشاركة في تدريبات عسكرية مقررة هناك، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة الدفاع البولندية، في تغريدة على "تويتر": "لقد بدأت عملية نقل القوات الأمريكية إلى بولندا، في إطار مناوراتEmergency Deployment Readiness Exercise (الاستعداد للانتشار السريع والطارئ). وقد وصلت الوحدات الأمريكية الأولى بالفعل إلى ميدان التدريب في درافسك بومورسكي".
وأضافت الوزارة القول، إنه سيتم نشر كتيبة مدرعة أمريكية، في البلاد في الفترة من 14 يوليوإلى 23 أغسطس. ونوهت بأن الغرض من المناورات هو اختبار جاهزية الجيش الأمريكي للرد بسرعة، ونشر قواته في أي مكان في العالم.
من الجانب الأمريكي، سيشارك 500 عسكري في التدريبات، وستتم قيادة المناورات من قبل قيادة القوات الأمريكية في بوزنان.
وأكدت وزارة الدفاع البولندية، "فيما يتعلق بالوضع الوبائي، سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية الجنود والسكان المحليين من كوفيد-19".
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