السودان: لن نخوض حربًا في ليبيا أبدًا

قال ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن بلاده لن تخوض حربًا في ليبيا أبدًا، حتى لو كان الأمر يتعلق بإسناد جهود عربية أو أفريقية أو عالمية، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" .
وشدد العطا على أن الخرطوم "لا تبحث عن الحروب بل تريد شراكات اقتصادية ضخمة مع الدول المجاورة".
وبشأن تأثير الصراع في ليبيا على السودان، رأى المسؤول السوداني أن له "تأثيرًا
وتطرق العطا إلى ما يقال عن وجود مرتزقة من السودان يقاتلون في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده "لم ولن تكون مصدرًا للمرتزقة، نحن شعب ذوتاريخ وحضارة وقيم وجيش عريق من جينات هذا الشعب".
ولفت عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى أن "المرتزقة الآن في ليبيا من شتى بقاع العالم بصورة رسمية للبعض وبمجهودات فردية للبعض الآخر، وفي حال وجد عدد من السودانيين غرر بهم، لا يقدح في أصالة هذا الشعب".
وكشف العطا عن البديل الذي تسعى بلاده إليه قائلا: "نحن لا نبحث عن الحروب.. نحن نريد أن نكون جزءا من تكتل في شكل شراكات اقتصادية ضخمة مع أشقائنا في الجوار، مصر، إريتريا، إثيوبيا، جنوب السودان، وتشاد".
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