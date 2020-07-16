الجيش التايواني يجري تدريبات دفاعية رغم التوتر مع الصين

أعلنت السلطات في تايوان،اليوم الخميس، أن قوات جيشها أجرت تدريبات بالذخيرة الحية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت إنه يظهر إصرارها على الدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

ووجهت مقاتلات "إف-16" ومقاتلات "تشينج-كو" محلية الصنع ضربات وأطلقت دبابات وقذائف لتدمير أهداف على الشاطئ. وشارك نحو 8000 جندي في التدريبات التي شملت القوات الجوية

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والبحرية والبرية، والتي أجريت على شريط ساحلي قرب تايتشونج في وسط تايوان.

وتدريبات "هان كوانج" هي التدريبات الرئيسية التي تجريها تايوان سنويا، وتأتي هذا العام في وقت كثفت فيه الصين من نشاطها العسكري حول الجزيرة بما يتضمن إطلاق مقاتلات وقاذفات بالقرب مما تصفه بكين بأنه

"أرضها المقدسة".

وقالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين أمام القوات: "تدريبات هان كوانج حدث سنوي رئيسي بالنسبة للقوات المسلحة لتقييم تطور قدراتنا القتالية. وهي بالإضافة إلى هذا تجعل العالم يرى إصرارنا وجهدنا في الدفاع عن أراضي البلاد".

وحققت تساي فوزا انتخابيا ساحقا في يناير الماضي مما مكنها من تولي الرئاسة لفترة ثانية، وقد جعلت من تحديث الجيش أولوية رئيسية. وكشفت تايوان العام الماضي عن أكبر إنفاق دفاعي منذ أكثر من عشر سنوات.