كورونا..إصابة واحدة بالصين و300 ألف إصابة في جنوب أفريقيا

في الوقت الذي لم تسجل الصين سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا الجديد، يبدو أن جنوب أفريقيا في طريقها للتحول إلى بؤرة جديد لوباء كوفيد-19 بعد أن تجاوزت الإصابات فيها 300 ألف إصابة، فيما تواصل الولايات المتحدة تسجيل أرقام قياسية بالإصابات الجديدة.

تفصيلا، أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 15 يوليو انخفاضا من 6 حالات في اليوم السابق، مشيرة إلى أن الإصابة الجديدة حدثت لمسافر قادم من الخارج.

وبينما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في العاصمة بكين لليوم العاشر على التوالي، كانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضا، بحسب رويترز.

Advertisements

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بـفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 83,612 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4,634 حالة وفاة دون تغيير.

وفي قارة أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد إصابات فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، تجاوزت حاجز 300 ألف إصابة.

وبهذا العدد من الإصابات، أصبحت جنوب أفريقيا أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن بين العشر الكبرى عالميا من حيث الإصابات.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان أنها سجلت 12,757 إصابة أمس الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 311,049 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 4453 وفاة.