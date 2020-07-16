كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تحظر دخول القادمين من صربيا وكوسوفو والجبل الأسود بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت إيطاليا، اليوم الخميس، القادمون من صربيا وكوسوفو والجبل الأسود من دخول أراضيها لمنع استيراد حالات COVID-19 من الخارج، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا في بيان "يُحظر على أي شخص كان في هذه الأراضي في آخر 14 يومًا الوصول الي إيطاليا. الوباء في أصعب مراحله علي مستوي العالم.. نحتاج إلى أقصى درجات الحذر للدفاع عن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن".

وكانت إيطاليا قد حظرت الأسبوع الماضي دخول الأشخاص القادمين من 13 دولة، بما في ذلك البرازيل، وقالت إنها قدمت معدلًا مفرطًا من حالات الإصابة بـ COVID-19.

وقد أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 569 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر 2019. وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، أن دولا كثيرة لا تتخذ التدابير السليمة لمواجهة وباء كوفيد-19، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.