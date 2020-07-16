الأطر الصحية بطنجة تأجل الوقفة الاحتجاجية حول المشاكل المتراكمة في القطاع بعد تدخل والي الجهة

قررت النقابات الخمس، المكونة للتنسيق النقابي الصحي في إقليم طنجة، تأجيل وقفة، اليوم الخميس، أمام باب المندوبية الإقليمية للصحة، بعد دخول والي جهة الشمال، محمد امهيدية، على الخط، من أجل حل المشاكل المتراكمة في قطاع الصحة، وأيضا انتظار مخرجات الاجتماع مع المندوبية الإقليمية للصحة، وفاء أجناو، المزمع تنظيمه، يوم غد الجمعة.

وبحسب بلاغ للنقابات الخمس للصحة، فإن ولاية جهة طنجة احتضنت، أمس الأربعاء، اجتماعا ضم الوالي امهيدية، والنقابات الخمس، المكونة للتنسيق النقابي الصحي في الإقليم، إذ انصب النقاش على سبل حل المشاكل، التي يتخبط فيها القطاع، حيت قام الكتاب الإقليميون لنقابات التنسيق بتشخيص الوضع الصحي، وبتفصيل مكامن الخلل، التي يعانيها القطاع، والتي تفاقمت في غياب حوار، ومقاربة تشاركية من طرف المسؤولة الإقليمية لوزارة الصحة، وهو ما ولد على حد تعبيرهم “انتكاسا” خطيرا للأوضاع الصحية في الإقليم.

وأكد البلاغ ذاته أن التنسيق النقابي مستمر في مسار الدفاع عن قطاع الصحة في الإقليم.