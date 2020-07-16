أخطاء ليفربول تمنح آرسنال فوزًا ثمينًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصّل نادي آرسنال الإنجليزي فوزًا ثمنيًا على ضيفه ليفربول، أمس الأربعاء، وهي كانت واحدة من أبرز مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح نادي ليفربول النتيجة بهدف من توقيع السنغالي ساديو ماني، الذي استثمر في الدقيقة 20 كرة عرضية من الظهير أندرو روبرتسون، سددها على يسار حارس مرمى الآرسنال.

واستغل الآرسنال خطأ من المدافع الهولندي فان دايك ليعدل النتيجة في الدقيقة 32 عبر الفرنسي الكسندر لاكازيت، ثم ارتكب الحارس أليسون بيكر خطأ جديدًا كلف فريقه استقبال الهدف الثاني عند الدقيقة 44 بواسطة الشاب ريس نيلسون.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده للنقطة 53 وارتقى للمركز التاسع، فيما توقف رصيد ليفربول عند 93 في صدارة الترتيب.

يذكر أن ليفربول حسم فوزه بلقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات من النهاية، ويخوض المباريات المتبقية كتحصيل حاصل.