نحف: رفض التماس لإلغاء أمر هدم منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت المحكمة المركزية في حيفا الالتماس الذي تقدمت به عائلة المرحوم خالد حسن في قرية نحف.

وأكدت اللجنة الشعبية في نحف، أمس الأربعاء، أنه "بذلك يكون أمر الهدم ساري المفعول وقابل للتنفيذ".

وقالت إنه "من دوافع احترامنا وتقديرنا لكم رأينا أن نطلعكم على آخر المستجدات في قضية أمر الهدم لبيت السيد خالد حسن، رحمه الله .للأسف الشديد فقد أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قرارها برفض الالتماس الذي تقدمت به عائلة المرحوم خالد حسن لإلغاء أمر هدم البيت، وبذلك يكون أمر الهدم ساري المفعول وقابل للتنفيذ .لكننا، كما عوّدناكم، ففي القضايا الجوهرية والمبدئية لا نتوانى ولا نتعب ونفسنا أطول مما يظن الطرف الآخر".

وأضافت اللجنة الشعبية في نحف أنه "بعد دراسة الموضوع بجميع تفاصيله وحيثياته، فقد عقدنا العزم وبعد تداول الأمر مع محامي العائلة السيد أحمد نزال، قرّرنا التوجه بشكل فوري لمحكمة الصلح ولدائرة الإجراء بدعوى جديدة وطلب لتأخير تنفيذ أمر الهدم.. وعلى المحك أيضا وحسب التطورات سنقوم بتقديم استئناف للمحكمة العليا على هذا القرار".

وأكدت اللجنة "نحن بأمسّ الحاجة لتكاتفكم والتفافكم حول مساعينا الحثيثة لمنع هدم أي بيت في بلدتنا الحبيبة والعزيزة على الجميع... فنحن لن نقبل ولن نرتضي المهانة والمسّ بكراماتنا بهدم أي بيت في بلدتنا… فكونوا معنا وادعمونا وساندونا.. فبكم يزداد عزمنا وتصميمنا على نيل الكرامة والنجاح بإعلاء هاماتنا واستنهاض عنفواننا".