3,622 مصابا بكورونا في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرحت الهيئة العربية للطوارئ أن مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا بلغ، لغاية اليوم الخميس الساعة 10:30 صباحا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 3,622 إصابة مع تسجيل 559 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع الحالي.

وبهذا يرتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الموجة الثانية إلى 2,558 مصابا، لتشكل زيادة بنسبة 240% عن الموجة الأولى، كما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 2000 حالة.

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وبلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 135,725 فحصا بزيادة 10,638 فحص منذ مطلع الأسبوع الحالي، لتشكل نسبة المصابين 5.2% من مجمل المفحوصين منذ بداية الأسبوع.

وسجلت قلنسوة أعلى عدد إصابات جديدة منذ مطلع الأسبوع مع 65 إصابة، تليها كفر قرع مع 49 إصابة، ومن ثم رهط مع 45، والناصرة 30، وباقة الغربية مع 28 إصابة، وكسيفة مع 27، والطيبة 25، وجلجولية 22، وكفر قاسم 20، ونحف مع تسجيل 20 إصابة.

ومن حيث عدد الحالات النشطة، فتبقى رهط في المكان الأول مع 246 حالة نشطة من 425 مجمل عدد الإصابات، ومن ثم باقة الغربية مع 172 من مجمل 222، وعرعرة النقب مع 156 من مجمل 301 إصابة، وكفر قاسم مع 149 من مجمل 175 إصابة، وكفر قرع مع 118 من مجمل 146، وكسيفة مع 111 من مجمل 126، والطيبة مع 96 من مجمل 148، وقلنسوة 86 من مجمل 100، وأم الفحم 75 من مجمل 174، والناصرة 74 من مجمل 99، والطيرة 60 من مجمل 75، وعرعرة 52 من مجمل 67 إصابة.