تايوان تجري تدريبات عسكرية موجهة برسائلها للصين 

الخميس 16 يوليه 2020

أجرت قوات الجيش التايواني اليوم الخميس تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد قوة غزو في استعراض، قالت السلطات إنه يظهر إصرارها على الدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.



ووجهت مقاتلات "إف-16" ومقاتلات "تشينغ-كو" محلية الصنع ضربات وأطلقت دبابات قذائف لتدمير أهداف على الشاطئ. وشارك نحو 8000 جندي في التدريبات التي شملت القوات الجوية والبحرية والبرية، والتي أجريت على شريط ساحلي قرب تايتشونغ في وسط تايوان.

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وتدريبات "هان كوانغ" هي التدريبات الرئيسية التي تجريها تايوان سنويا، وتأتي هذا العام في وقت كثفت فيه الصين من نشاطها العسكري حول الجزيرة بما يتضمن إطلاق مقاتلات وقاذفات بالقرب مما تصفه بكين بأنه "أرضها المقدسة".

وقالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين أمام القوات: "تدريبات هان كوانغ حدث سنوي رئيسي بالنسبة للقوات المسلحة لتقييم تطور قدراتنا القتالية. وهي بالإضافة إلى هذا تجعل العالم يرى إصرارنا وجهدنا في الدفاع عن أراضي البلاد".

وحققت تساي فوزا انتخابيا ساحقا في يناير الماضي مما مكنها من تولي الرئاسة لفترة ثانية، وقد جعلت من تحديث الجيش أولوية رئيسية. وكشفت تايوان العام الماضي عن أكبر إنفاق دفاعي منذ أكثر من عشر سنوات.