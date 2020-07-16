محلل سياسي يمني يعلق على موضوع الخزان النفطي العائم"صافر"

علق المحلل السياسي اليمني على موضوع الخزان النفطي العائم"صافر" وحل لهذه القنبلة البيئية الموقوتة في عرض البحر الأحمر .

وقال في مداخلة على قناة النيل الاخبارية المصرية ان الباخرة قابعة منذ أكثر من 5 سنوات وهذه تستخدم في نقل المواد الخام وهذه الناقلة توجد تحت سيطرة الحوثيين والحوثيين.



وكشف محسن ان الهدف من سيطرة مليشيا الحوثي عليها هو الحصول على الأموال.

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وحول خطورة هذهة النقالة قال محسن انها ستؤدي إلى كارثة بالبحر الاحمر والمناطق الساحلية واغلاق تام بالحبر الاحمر وستؤثر على قناة السويس، مما يستوجب على مجلس الامن ومن المفترض ان يكون هناك قرارات حاسمة.

وحول موقف الامم المتحدة قال إن الكورة في ايطار مجلس الامن لأن في وجود الناقلة والنفط سيؤدي الي كارثة

ذ قرار حاسم من المجلس الامن وأن تتولى القيامم بتقييم الباخرة والان في الوقت الحاضر ان تتوجه الجهود التي يتم تحصيلها لان اليمن بحاجة الي الجوانب الصحة الكثير فيجب ان توجه الاموال التي يتم تحصيلها وبيعها ان توجه القطاعي الصحي والغذائي