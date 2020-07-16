سقوط صاروخين قرب مراسم يشارك فيها الرئيس الأفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط عدد من الصواريخ بالقرب من مراسم في مدينة غزنى الأفغانية حيث كان الرئيس أشرف غني يلقي خطابا، في هجوم لم يعرف مصدره على الفور.



وقال عضو المجلس الإقليمي في غزنى، خلقداد أكبري، إن صاروخين سقطا على بعد مئتي متر من المنطقة التي كانت المراسم تقام فيها.

وأضاف أن الهجوم أصاب 3 أشخاص أحدهم في حالة حرجة.

وذكر سياسي محلي آخر إن أربعة صواريخ سقطت على المدينة وضرب واحد على الأقل منزلا مدنيا.



وشن مسلحو طالبان هجوما واسع النطاق للسيطرة على مدينة غزنى في عام 2018.