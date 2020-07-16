الكلبة "ميرسر" على خط أزمة واشنطن وبكين.. وبومبيو يتبرأ

في ظل التوتر المستمر بين بكين وواشنطن، دخلت كلبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على الخط بصورة جديدة رفعت معها منسوب التكهنات.

وعلى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فاجأ بومبيو متابعيه بصورة لكلبته وهي تنظر إلى لعبة "ويني الدبدوب" أو "ويني ذي بوه".

ودرج مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على إطلاق لقب "ويني ذي بوه" على رئيس البلاد شي جينبينغ، رغم أن الرقابة الصينية لا تستسيغ هذا الأمر على الإطلاق.

لكن بومبيو الذي يهاجم مرارا الصين، نفى أن تكون الصورة التي نشرها لكلبته جزءا من حملته على بكين.

وقال وزير الخارجية في تغريده له إن الصورة تمثل كلبته ميرسر "وكل ألعابها المفضلة!".





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وعندما سُئل في مقابلة أجرتها معه إذاعة إيوا، هل هي "ويني ذي بوه غيت"، أجاب بومبيو "كلا. أعتقد أن مجموعة من الألعاب المحشوة كانت موضوعة أمام ميرسر، وموزعة بشكل متساو، لخير ميرسر".

وفي تعليق له على عرض قناة "بي بي سي" البريطانية تقريرا أعطت فيه الصورة معنى أعمق، اكتفى بومبيو بالضحك، قائلاً "لم أشاهده".

و"ويني ذي بوه" لقب أُطلق على الرئيس الصيني، وانتشر ميم الإنترنت بعد نشر صورة له مع نظيره الأمريكي السابق باراك أوباما شُبّهَت بصورة تجمع "ويني" مع صديقه "تيغر".

ومنذ ذلك الحين، سعت الصين إلى حذف هذا الميم عن الإنترنت الذي يمكن للصينيين الوصول إليه.

وفي العام 2018، رفضت بكين عرض فيلم "كريستوفر روبين" من إنتاج "ديزني" ويؤدي فيه "ويني" دور البطولة.

وخلال الفترة الأخيرة، انتهج بومبيو خطاً متشدداً ضد الصين، وانتقد قيادة نظامها في أكثر من مسألة أبرزها أزمة فيروس كورونا وهونج كونج.