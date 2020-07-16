ترامب للنظام الإيراني: أوقفوا الإعدامات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إيران من تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة بحق 3 أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.



وجاء في تغريدة لترامب أن "إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة سيوجّه رسالة رهيبة للعالم ويجب ألا ينفّذ"، مرفقا تغريدته التي أطلقها بالإنجليزية بهاشتاق أوقفوا الإعدامات في إيران، وملحقا إياها بنسخة فارسية .. وفق “العين“.

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وبحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية، فإن الثلاثة هم أمير حسين مرادي (26 عاما)، وسعيد تمجيدي (28 عاما) ومحمد رجبي (26 عاما).

وينوي محاميهم مصطفى نيلي الذي يؤكد أن موكّليه لم يطّلعوا على ملفاتهم، التقّدم بطلب لإعادة المحاكمة.

من جهتها، تحدّثت منظمة العفو الدولية في بيان عن "تصعيد مثير للقلق" في إصدار أحكام بالإعدام بحق محتجين ومعارضين وأبناء أقليات في إيران.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء بـ"تدخّل عاجل" لإنقاذ أرواح المحكومين بالإعدام، و"حض إيران على التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام لترهيب المعارضة السياسية وإسكاتها".