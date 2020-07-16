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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أول متطوع للتجارب السريرية للقاح كورونا الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة خليفة الطبية عن أول متطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح كورونا.
وقالت الدكتورة أن أول متطوع يشارك في التجارب السريرية التي تجري في أبوظبي للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء كوفيد-19، هو الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي.
كما أعلنت الدكتورة عن المتطوع الثاني وهو جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة بالإنابة.
وذكرت الدكتورة نوال أن ذلك يظهر ثقة القيادة الطبية في هذه التجارب ويعكس التزام الإمارة بإيجاد علاج عالمي للوباء.
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