مقتل عنصران من مليشيا الحرس الثوري أحدهما قائد في كردستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل عنصران من مليشيا الحرس الثوري، أحدهما قائد، في هجوم مسلح بمدينة سرو آباد بمحافظة كردستان، شمال غربي البلاد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.



وأوردت وكالة أنباء تسنيم (شبه الرسمية)، الخميس، بيانا صادرا عن قاعدة "حمزة سيد الشهداء" البرية التابعة للحرس الثوري يفيد بمقتل جمال كريمي قائد الباسيج بمنطقة أورامان بمدينة سرو آباد، ومحمد كرمي عنصر بمليشيا الباسيج إثر اشتباكات مسلحة مع من وصفهم (البيان) بإرهابيين، الليلة الماضية.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخص آخر من السكان المحليين؛ فيما ذكرت منظمة "هنجاو" الحقوقية عن مصادرها، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر مليشيا الحرس الثوري الإيراني ومسلحين تابعين لحزب كردي معارض.

وكشفت "هنجاو" عن إصابة عنصرين آخرين في مليشيا الحرس الثوري خلال الاشتباكات في سرو آباد، أحدهما يدعى محمد علي مرادي.

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ولم تعلن أي من الأحزاب المسلحة الكردية المعارضة للنظام الإيراني حتى الآن عن اشتراك عناصرها في تلك الاشتباكات.

وشنت جماعة "الجيش العدل" المسلحة هجوما أسفر عن إصابة قائد مليشيا الباسيج مجتبي مير شكار في منطقة كورين الواقعة جنوب شرق إيران، نهاية الشهر الماضي.

وأقر حاكم محافظة سيستان وبلوشستان أحمد موهبتي بشن جماعة "جيش العدل" المسلحة هجوما في منطقة كورين.

ونفي ما تردد حينها من أنباء حول مقتل قيادي بمليشيا الحرس الثوري وسائقه في الانفجار.

يذكر أن إيران تصنف جماعة "جيش العدل" تنظيما إرهابيا، بينما تؤكد الأخيرة أنها تدافع بالسلاح ضد تمييز واضطهاد الحكومة الإيرانية للسنة في محافظة سيستان وبلوشستان.