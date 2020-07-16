شكرا لقرائتكم نقابات الشرطة تعلن تأييدها لترمب واستطلاع يظهر صعوده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أيدت الجمعية الوطنية لمنظمات الشرطة (NAPO) الرئيس دونالد ترمب للرئاسة يوم الأربعاء، متخلية عن دعمها السابق لنائب الرئيس السابق جو بايدن.

وجاء في الرسالة التي بعث بها رئيس NAPO مايكل ماكهيل: "إن إقرارنا يعترف بتأييدك الثابت والعلني للغاية لرجالنا ونسائنا على الخطوط الأمامية، خاصة خلال هذا الوقت من الازدراء غير العادل وغير الدقيق الذي يتم توجيهه إلى أعضائنا من قبل الكثيرين".

وقد أيدت الجمعية سابقًا الرئيس أوباما - بايدن في عامي 2008 و 2012 ولم تصادق على أي مرشح في عام 2016. وتمثل المنظمة أكثر من 1000 جمعية شرطة و241 ألف ضابط .

ترمب وبايدن

واستشهدت الرسالة بقرارت وزارة العدل في عهد ترمب وإعلانها محاكمة الأفراد الذين يهاجمون ضباط الشرطة، وتوقيع قانون الصحة العقلية لإنفاذ القانون ودعم صندوق المستجيبين الأول من هجمات 11 سبتمبر كأسباب إضافية لدعمهم.

من جهتها رحبت حملة ترمب بالأخبار في بيان، وقال بوب بادوتشيك، المستشار الأول لإنفاذ القانون والنقابات العمالية لحملة ترمب 2020: "لم يفعل جو بايدن شيئًا لإيقاف حركة حزبه وقف تمويل الشرطة، ولا يزال صامتًا حيث يتعرض ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد للهجوم من قبل مثيري الشغب والمتظاهرين".

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وتابع: "إن هذا التأييد للرئيس ترمب يسلط الضوء على أنه بصفته رئيس القانون والنظام، فإنه يدافع عن الأشخاص المجتهدين الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة".

يأتي هذا الدعم الهام، بعد أن كشف استطلاع الرأي لمعهد راسموسن ريبورتس في أحدث تقارير البيت الأبيض الأسبوعية من عن تضاءل الفجوة بين ترمب وبايدن بنسبة 44% إلى 47%، تقريبًا.

وقبل أسبوع ، كان لدى راسموسن فجوة بمقدار 10 نقاط. وفي الأسبوع الماضي، دفع ترمب بموضوع القانون والنظام الخاص به، حيث قام نائب الرئيس مايك بنس بترويج "عودة أميركا العظمى"، وارتدت وول ستريت وسط توقعات إيجابية عن إعلان لقاح الفيروس التاجي قريبًا.

وفي الأخبار الجيدة لترمب أظهر الاستطلاع الجديد أن ترمب حصل على 79% من أصوات الجمهوريين بينما حصل بايدن على دعم 76% من الديمقراطيين.

ومن بين الناخبين المستقلين، حصل بايدن على 44% وترمب 38% وهو ما يظهر تقلص الفجوة بين الجانبين، وقبل أسبوع، كان بايدن يتقدم بفارق 12 نقطة بين المستقلين"، وفقا للتحليل.