الرئيس السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الليبية

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي صباح اليوم الخميس 16 يوليو، بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

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