شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور السادات يجمد عضويته فى "الحركة المدنية" بعد خوض حزبه الانتخابات ضمن القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تجميد عضويته فى الحركة المدنية، بعد قرار الحزب المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأرسل السادات خطاب إلى أعضاء الحركة المدنية لإبلاغهم بقرار الحزب المشاركة فى الانتخابات وتجميد العضوية ضمن الحركة، وقال فى الخطاب إنه "من منطلق حرصى على العلاقة القوية التي تربطنا معا والصداقة التي جمعتنا لسنوات، ومعايشتنا معا لأحداث ومواقف عديدة لم يتخلى فيها أحد عن آداء دوره الوطنى حرصا على صالح الوطن ومصيره ومستقبله، ولما كان قرارالهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية بالمشاركة في انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب على خلاف ما ترتئيه الحركة لأسباب أقدرها وأتفهمها، لذا فقد قررت بأن أبادررفعا للحرج عن الأخوة الزملاء بتجميد عضويتى في الحركة المدنية الديمقراطية".

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وأكد السادات أن يده ستظل ممدودة للتعاون مع الجميع في كل ما يحقق الصالح العام لمصروالمصريين .

يذكر أن حزب الاصلاح والتنمية شارك ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر التى شكلها حزب مستقبل وطن وتضم تحالف من ١١ حزب سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة موحدة أبرزهم أحزاب الوفد والشعب الجمهوري وحماة الوطن والمؤتمر والحركة الوطنية .