شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعمل "تصنيف عُمرى" للألعاب الإلكترونية بعد وفيات تحدى الشنق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة عمل تصنيف عمرى للألعاب الإلكترونية والفيديوهات الموجهة للأطفال ليراعي التدرج وتحديد اللعبة المناسبة لعمر كل طفل، فضلًا عن التأكد من أن اللعبة لا تمثل أي خطر على المراحل السنية المستهدفة بما تحمله من محتوى.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا على ما يتم تداوله من تحدي للشنق، مؤكدا أن هذا التصنيف يهدف لحماية الأطفال من التأثر بمحتوى الألعاب، والعمل على إيجاد محتوى ملائم للأعمار، مقترحًا أن يتم تقسيم التصنيف إلى مراحل عمرية تبدأ من سن ثلاث سنوات إلى ما فوق 18 سنة.

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وأشار طلعت، إلى أن الجرائم التي انتشرت الفترة الأخيرة بين الأطفال وتقليدهم مشاهد على الإنترنت من قتل وشنق وقفز من مناطق عالية وانتحار، كارثة تستوجب الانتباه والتصدي لها بشكل حازم وسريع، خاصة أن هذه الألعاب الإلكترونية تفترس عقول ممارسيها من الأطفال والمراهقين.

ولفت إلى أن حادثة شنق طفلة لأخرى في أوسيم بسبب تقليد فيديوهات على الإنترنت تدق ناقوس الخطر بضرورة التحرك للحفاظ على أبنائنا من هذه المخاطر، مؤكدا على أنه بجانب هذه الجهود لابد من الدور التوعوي للأسرة والفعال للمحافظة على الأطفال وعدم جعلهم فريسة سهلة لهذه الألعاب ذات التداعيات السلبية على المستوى الصحي والنفسي إذا تمت دون مراقبة وبأوقات كثيرة، خاصة مع تزايد الأمر وخطورته الكبيرة علي الجميع التى تتطلب الحذر الكامل.

وشهدت الأيام الماضية عددا من وقائع وفيات للأطفاء جراء المتابعة ومشاهدة فيديوهات العنف عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب، بالإضافة إلي ما تم ترويجه من تحدي يطلق عليه"تحدي الشنق"، وهذا ما حدث مؤخرا مع "طفل" في المطرية، حيث كان يقوم بتقليد الفيديوهات التي يشاهدها على الإنترنت، كما شارك في تحدي "الشنق" على تطبيق "تيك توك"، ما أدى إلى وفاته مشنوقا داخل منزله.