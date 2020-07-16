حصيلة كورونا.. الدار البيضاء سطات تسجل أكبر عدد وتتتجاوز 4000 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن 161 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة في جهة الدار البيضاء سطات، والتي تأكدت بها 49 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات بهذه الجهة منذ بدء الأزمة إلى 4035 حالة.

كما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 43 حالة جديدة، ثم مراكش آسفي والتي اكتشفت بها 39 حالة جديدة، كما سجلت 11 حالة بجهة الشرق، و10 حالات بجهة فاس مكناس.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء، منذ بدء الأزمة في المملكة إلى 16426.

كما سجلت 75 حالة شفاء خلال 16 ساعة الأخيرة، وحالة وفاة واحدة. وبذلك وصل عدد الحالات قيد العلاج إلى 2268 حالة بمختلف مراكز الإستشفاء.