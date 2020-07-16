عاجل.. وفاة واحدة و162 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 16424 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 16424 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل 162 حالة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 13896 حالة، بعد تسجيل 75 حالات شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 927267 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.