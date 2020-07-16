صاحب أعلى معدل في “الباك” وطنيا بالتعليم العمومي لـ”اليوم 24″: الفضل يعود إلى أسرتي وأساتذتي- فيديو

حصل التلميذ بسام الجهاوي، على أعلى معدل في الباكالوريا في المدرسة العمومية للموسم الدراسي 2019/2020، بمعدل 19.35 من 20.

“اليوم 24″، حل ضيفا في منزل صاحب أعلى معدل وطني بالتعليم العمومي، ابن مدينة واد زم، لينقل لكم من يكون التلميذ، الذي تفوق على الصعيد الوطني، وينقل شعوره بعدما حقق الإنجاز، الذي لم يتصوره، على الرغم من تفاؤله في الحصول على نقطة جيدة.

واعتبر بسام أن النتيجة، التي تحصل عليها، نتيجة تظافر جهوده، وجهود عائلته، والأطر التعليمية في مؤسسته ابن طفيل في مدينة واد زم مديرية خريبكة.