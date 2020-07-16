طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوسن والجنوب-الشرقي وجنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة على كل من سواحل البحر الأبيض المتوسط، والسواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار خفيفة.كما سنلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بقطرات أو زخات مطرية ورعد فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب-الشرقي، والريف، ومن المحتمل فوق الشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية.

عدا ذلك سيبقى الطقس مستقرا على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب-الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، إلى جانب هبات رياح قوية وشرقية بمنطقة طنجة، وقوية بعض الشيء وغربية بالسهول المجاورة لمرتفعات الأطلس.

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ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والسايس وداخل منطقة سوس، وما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و24 درجة على العموم بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بداخل منطقة سوس، وسهول تادلة والرحامنة، وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 38 و43 درجة بداخل كل من مناطق الغرب، والشاوية واللوكوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وداخل منطقة الشياظمة، والريف الغربي، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق الريف، وما بين 24 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بغرب البوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالشرق، وقليل الهيجان إلى هائج على الساحل الأطلسي وسيكون محليا هائجا ما بين طنجة وأصيلة.