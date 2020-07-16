القضاء الأردني يقرر حل "الإخوان المسلمين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت السلطات القضائية، اليوم الخميس، حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، وذلك بحسب مصادر أردنيّة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن أصدرت، أمس الأربعاء، قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".

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