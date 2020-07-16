حكومة نتنياهو تبحث إغلاق المطاعم والشواطئ وبرك السباحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الخميس، مشاورات حول فرض قيود مشددة وفقا لطلب مجلس الأمن القومي ووزارة الصحة، وذلك على خلفية اتساع انتشار فيروس كورونا.

وبين الخطوات التي سيجري بحثها، تقييد التجمهر لعشرة أشخاص فقط، إغلاق دور العبادة، إغلاق الشواطئ، إغلاق المخيمات الصيفية ومدارس العطلة الصيفية، إغلاق كليات والانتقال إلى التعليم عن بعد، إغلاق المطاعم مع إبقاء الإرساليات، إغلاق برك السباحة، إغلاق معاهد اللياقة البدنية وتقليص المواصلات العامة.

ويشارك في هذه المداولات مسؤولون في الوزارات ووزراء، وسط توقعات بعقد اجتماع للحكومة، مساء اليوم، بهدف المصادقة على قيود تتقرر خلال المشاورات. وكان نتنياهو قد قال، أمس، "إننا ننبذل كل ما بوسعنا من أجل الامتناع عن إغلاق كامل".

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وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، بتسجيل 1756 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وأن عدد الوفيات وصل إلى 376.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزراء عبروا عن تأييدهم لاقتراح يقضي بفرض حظر تجول ليلي أو في نهايات الأسبوع، بادعاء أن من شأن ذلك أن يساعد في لجم اننتشار كورونا، بينما يفضل المسؤولون في وزارة الصحة فرض إغلاق كامل لفترة قصيرة. رغم ذلك، نقلت الصحيفة عن عدد من الوزراء قولهم إنهم يفضلون الامتناع عن خطوات كهذه. وقال وزير المالية، يسرائيل كاتس، أمس، إنه يعارض فرض إغلاق كامل، لكنه اعتبر أن إغلاقا ليليا وفي نهايات الأسبوع "توجد أفضليات ومصاعب".

وجرت مناقشة مسألة الإغلاق خلال اجتماع عقده نتنياهو، أمس، بمشاركة عدد قليل من الأشخاص، ولم يتم اتخاذ قرار خلاله. والموضوع المركزي الذي جرى بحثه هو كيفية منع إلحاق ضرر بأماكن عمل تعمل ليلا وفي نهايات الأسبوع. ويرجح أن يتخذ قرار بمواصلة العمل في الليل ونهايات الأسبوع على أن يتم إغلاق أماكن الترفيه في هذه الأوقات.