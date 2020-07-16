إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بعكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (50 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة ومستقرة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا، قبل ظهر اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، إذ يعاني من إصابة في القسم السفلي من جسمه، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يذكر أن أعمال العنف والجريمة ازدادت في البلدات العربية، في الآونة الأخيرة، وشهدت تصاعدا خطيرا في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.