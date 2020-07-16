كورونا: وفاتان بالخليل ترفع الوفيات لـ49 وإصابات جديدة بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، وفاة مواطنين آخرين، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 49 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المتوفين هما: مواطنة 83 عاما ومواطن 76 عاما من مدينة الخليل.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة 6,619، وعدد حالات التعافي وصل إلى 1,487، بينما شخصت 17 حالة خطيرة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى صعيد انتشار الفيروس في محافظات الضفة، سجلت اليوم الخميس، عشرات الإصابات في بعض المنطق، وقال رئيس جهاز الطب الوبائي في محافظة طوباس، الدكتور قدري ضراغمة، إنه تم تسجيل 19 إصابة فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن 18 إصابة سجلت في منطقة وادي الفارعة وهم من المخالطين للمصاب الذي أكتشف يوم أمس الأربعاء، وإصابة واحدة جديدة سجلت في طوباس.

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وتعمل طواقم الطب الوبائي على حصر المخالطين ورسم الخارطة الوبائية وأخذ عينات إضافية من المخالطين.

وفي شمال الضفة الغربية، قرر محافظ جنين فجر اليوم الخميس، إغلاق قرية نزلة زيد قرب بلدة يعبد لمدة 24 ساعة ابتداء من منتصف الليلة الماضية، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية.

ولفت المحافظ إلى أنه سيعلن عن أية إجراءات لاحقة ستتخذ بناء على نتائج الفحوصات التي أجريت للمخالطين والمتوقع ظهورها في وقت لاحق اليوم.

وفي سياق ذات صلة، قالت وزيرة الصحة مي كيلة، في تصريحات أدلت بها لـ"صوت فلسطين"، إننا بانتظار رد من الصليب الأحمر الدولي حول إيجاد آلية محددة تضمن اتاحة المجال لطواقمنا الطبية بعمل فحوصات فيروس كورونا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.