الناصرة: عاملات اجتماعيات يتظاهرن ويغلقن مفرق "البيغ"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهرت عشرات العاملات الاجتماعيات على مفرق "البيغ" في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، ورفعن لافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بتوفير الأمن والأمان لهن وتحسين ظروف عملهن، في ظل جائحة كورونا.

وشارك في التظاهرة الاحتجاجية عدد من الناشطين السياسيين ونواب عن القائمة المشتركة.

وفي هذا السياق، تواصل إضراب العاملات والعاملين الاجتماعيين في البلاد، والذي دخل أسبوعه الثاني، إذ تظاهر المئات منهم في عدد من مفارق الطرق الرئيسة في البلاد، وذلك احتجاجا على ظروف عملهم، إذ يعانون من عدد من القضايا الملحة التي تحتاج لتدخل من المكاتب الحكومية والوزارات، وعلى رأسها وزارة المالية التي تتجاهل مطالبهم، لغاية الآن، كما ذكروا.

ومن بين المطالب التي طالب بها العاملون الاجتماعيون، زيادة الرواتب، والحفاظ عليهم من أعمال العنف التي تنتهك بحقهم من قبل عدد من المراجعين في أقسام الخدمات الاجتماعية بالسلطات المحلية، وتخفيف ضغط الملفات التي يتعامل معها كل عامل اجتماعي.