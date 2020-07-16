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سلطنة عمان تسجل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 16 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 290 حالة.

 

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وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1327 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 62 ألفا و574 حالة.

 

وأضافت أن الإصابات تشمل 1008 حالات لعمانيين، و319 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1052 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 40 ألفا و90 شخصا.

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