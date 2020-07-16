محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

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الخميس 16 يوليه 2020 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة- خلال اتصال هاتفي- العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

ودون عبر «تويتر»: «بحثت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». Advertisements وناقش الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و آخر مستجداتها خصوصاً الأزمة الليبية وأهمية الحوار وتوحيد الجهود والعودة إلى المسار السياسي، بما يحقق التنمية والاستقرار والسلام للشعب الليبي. كما تناول الاتصال عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك أهمها مستجدات «وباء كورونا المستجد» وتداعياته على دول العالم، والجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس.

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