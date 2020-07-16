عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في ليبيا

الخميس 16 يوليه 2020

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الخميس، مع نظيره الألماني، هايكو ماس، القضايا الإقليمية والدولية وبينها الأوضاع في ليبيا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من المجالات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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واستعرض الطرفان جهود البلدين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لاحتواء تداعيات المرض.

كما أثنى على التزام الجالية الألمانية المقيمة في الدولة بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لاحتواء تداعيات المرض.

وأكد أن الإمارات وألمانيا شريكان استراتيجيان وتتسم علاقاتهما بالنمو والتطور المستمرين، مشيرا إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.