شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المعارك الضارية بين القوات الجنوبية والحوثيين في الضالع اليمنية والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 ارتفعت وتيرة المواجهات العسكرية في جبهات الضالع بين القوات الجنوبية المشتركة ومسلحي مليشيات الحوثي، وسط تقدم ملحوظ تحرزه القوات الجنوبية في جبهتي العود ومريس.

Advertisements وبحسب مصادر محلية، فإن القوات الجنوبية تشتبك وبمختلف أنواع الأسلحة مع عناصر حوثية تحاول استعادة المواقع العسكرية التي خسرتها. وكانت القوات الجنوبية قد تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بجبهة العود شمالي الضالع، وكبدت المليشيات خسائر جديدة في الأرواح و الممتلكات.

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