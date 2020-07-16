شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بدء التجارب السريرية في أبو ظبي للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بدء التجارب السريرية في أبو ظبي للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا.

وأكد مكتب أبو ظبي الإعلامي، عن بدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بدء التجارب السريرية في أبو ظبي للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.