شكرا لقرائتكم خبر عن مبدئياً .. موعد إطلاق "مسبار الأمل" في الفترة ما بين 20 و 22 يوليو والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه نظراً لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل".

Advertisements تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري اعتماداً على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينه.

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