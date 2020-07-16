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انفجار عنيف في سوق الظهار وسط مدينة إب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف في سوق الظهار وسط مدينة إب والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020

سمع انفجار عنيف، فجر الخميس، في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

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وأفاد سكان محليون، بأن انفجارا عنيفا في الساعة الثانية من فجر اليوم الخميس، لعدد من اسطوانات الغاز، في محل لبيع البطاط، في منطقة سوق الظهار وسط مدينة إب.

 

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر الناجمة عن الإنفجار.

 

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