اخبار العالم

فيكتوريا الاسترالية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ ظهوره

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا الاسترالية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ ظهوره والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020

أعلن دانييل أندروز، رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في الولاية ارتفع بواقع 327 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهى الزيادة الأكبر في يوم واحد لأية ولاية أسترالية منذ بداية ظهور جائحة كورونا مع مطلع العام الحالي.

 

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن أندروز قوله اليوم إن من بين تلك الحالات، 28 حالة مرتبطة ببؤر تفشي معروفة، بينما تبقى 299 حالة مازال مصدر العدوى فيها غير معروف، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة لشخصين في الثمانينات من عمرهما جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

 

وبلغ عدد المصابين بكورونا في مستشفيات الولاية 109 مرضى، من بينهم 29 بأٌقسام العناية الفائقة، وذلك بعد إجراء607ر28فحصا في الولاية.

 

وأشار أندروز إلى أنه مع فرض قيود البقاء في المنزل في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير منذ أسبوع واحد فقط، بدأت الأرقام في الاستقرار، لافتا إلى أن "البدء في رؤية انخفاض بالأرقام يحتاج بعضا من الوقت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا الاسترالية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ ظهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا