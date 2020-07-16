شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها شرق حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 كسرت القوات المشتركة هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها شرق مدينة حيس تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن قوات اللواء السابع عمالقة خاضت معارك عنيفة اثناء صد الهجوم الحوثي شرق المدينة بكل صلابة واستبسال. Advertisements وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت الحوثيين خسائر فادحة اجبرتهم على التراجع والفرار تاركين خلفهم جثث قتلاهم. يذكر أن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل في الفازة جرح على إثرها 3 من عناصر الحوثيين ، فيما اخمدت القوات المشتركة مصادر نيران للمليشيات استهدفت قرى ومزارع المواطنين في النجيبة وكيلو16 شرق مدينة الحديدة ،يأتي هذا التصعيد الحوثي الخطير بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تمديد فترة عمل البعثة الأممية بالحديدة.

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