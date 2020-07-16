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إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز  200 ألف حالة

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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ألمانيا تجاوز 200 ألف إصابة.

وأوضح المعهد في بيان له اليوم أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره في المانيا بلغ حتى الآن 200 ألف و260حالة على الأقل.

وبحسب بيانات المعهد ، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

وتوفى إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا 9078 شخصا، وفقا لبيانات المعهد، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده أمس الأربعاء بإجمالي سبعة أشخاص.

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