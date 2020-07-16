شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 200 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المعهد في بيان له اليوم أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره في المانيا بلغ حتى الآن 200 ألف و260حالة على الأقل.
وبحسب بيانات المعهد ، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.
وتوفى إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا 9078 شخصا، وفقا لبيانات المعهد، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده أمس الأربعاء بإجمالي سبعة أشخاص.
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