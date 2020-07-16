شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حاكم أوكلاهوما الأمريكية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية إنه أصيب بمرض كوفيد-19 ليصبح أحد أبرز السياسيين الأمريكيين المنتخبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في ولايته وولاية تكساس المجاورة بشكل قياسي لليوم الثاني على التوالي.

لكن إعلان كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما إصابته بالفيروس سلط الضوء على الولاية، التي أعلنت عددا قياسيا من الإصابات اليومية بلغ 1075 حالة، ضمن موجة زيادة حالات الإصابة الجديدة.

وتعرض ستيت لانتقادات بعدما نشر في الأيام الماضية صورة له على تويتر يظهر بها مع اثنين من أطفاله في مطعم مزدحم على الرغم من أن السلطات الصحية في الولاية حثت على التباعد الاجتماعي.

وحضر ستيت، وهو جمهوري، مؤتمرا انتخابيا للرئيس دونالد ترامب في تولسا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

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وحاكم أوكلاهوما واحد من عدة سياسيين منتخبين أصيبوا بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الولايات المتحدة ومنهم عضو مجلس الشيوخ راند بول وهو جمهوري من كنتاكي ونحو ستة أعضاء في مجلس النواب من الحزبين.

يأتي تشخيص إصابة ستيت بالمرض في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في ولايات الجنوب والغرب حيث بدأ المسؤولون المحليون تخفيف إجراءات العزل العام التي كانت تهدف إلى احتواء الوباء.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا نحو 60 ألف إصابة يوميا في المتوسط.