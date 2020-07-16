شكرا لقرائتكم خبر عن 6428 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6428 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 167 حالة وفاة . وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 752.797 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11.937 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت بلغت 531.692 حالة .

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