شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: قمة محتملة بين ترامب وكيم والان نبدء بالتفاصيل

تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ،عن قمة محتلة أمريكية أخرى مع كوريا الشمالية، قائلا إن الانتخابات الأمريكية تقترب وإن الرئيس دونالد ترامب يريد المشاركة فقط إذا كانت هناك فرصة لتحقيق تقدم حقيقي.

وقال بومبيو أيضا في مقابلة عبر بث مباشر على الإنترنت مع صحيفة (ذا هيل) أمس الأربعاء إن الكوريين الشماليين "اختاروا في هذه المرحلة عدم المشاركة بطريقة يمكن أن تؤدي إلى حل".

وقالت كيم يو جونج، أخت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الأسبوع الماضي إن أي قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية وترامب غير محتملة هذا العام، لكن "شيئا مفاجئا ربما يحدث".

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وقال بومبيو فيما بعد خلال تفاعل عبر الإنترنت مع النادي الاقتصادي في نيويورك إن ثمة نقاشا مع كوريا الشمالية أكثر من المعلن وإنه "متفائل" بشأن إمكانية إجراء محادثات على مستوى رفيع قبل مرور وقت طويل.

وأشار إلى الحديث عن قمة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر عندما يسعى ترامب للفوز بولاية ثانية.

وقال بومبيو "الآن يوليو.. أعتقد أن هذا غير محتمل، لكن في حالة كان ذلك مناسبا، واعتقدنا أن من الممكن تحقيق تقدم ملموس فأفضل طريقة للقيام بذلك تتمثل في اجتماع الرئيس ترامب مع الزعيم كيم، أنا واثق من أن الكوريين الشماليين والرئيس ترامب سيجدون أن ذلك في مصلحتنا".