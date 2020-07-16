- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن زواجها يوم الأربعاء (15 يوليو/تموز 2020) بعد تأجيل عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية وكذلك بسبب تفشي جائحة كورونا ومارافقها من قيود.
ووفقا للتقارير فإن حفل الزفاف كان صغيراً، حيث حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين وعدد من أعضاء حكومة فريدريكسن.
وكان آخر موعد تم تحديده يوم السبت الماضي، والذي لم يكن ممكنًا بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار).
والتقت فريدريكسن وتينبيرغ، المخرج السينمائي والمصور البالغ من العمر 55 عامًا، في عام 2014 عبر أصدقاء مشتركين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بعد تأجيل الزفاف 3 مرات... رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.