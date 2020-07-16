بالصور.. ازالة هياكل في الزعفرانية

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن ازالة هياكل متجاوزة على ارض حكومية في منطقة الزعفرانية.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية الكرادة ودائرة الحراسات والامن في امانة بغداد قامت بازالة مشيدات وهياكل شيدت تجاوزاً على ارض حكومية ( المسماة بالترجمانية ) ضمن منطقة الزعفرانية جنوب بغداد بغية الاستيلاء عليها مع تقطيعها وبيعها كاراضي سكنية".

واضافت ان "ذلك دفع ملاكات الامانة الى التحرك بشكل عاجل وازالة التجاوزات وحماية الارض والتحذير من التجاوز على الارض مستقبلاً".

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