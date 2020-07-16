بالفيديو: وزيرة فرنسية في موقف محرج بسبب الكمامة

وأظهر الفيديو الوزيرة الفرنسية وهي مرتبكة بعد نزولها من السيارة التي أوصلتها لميدان الكونكورد، الذي شهد احتفالا خاصا بيوم الباستيل.

ويعود ارتباك وهلع أنييس لنسيانها كمامتها في السيارة التي رحلت بعد ترجل المسؤولة الفرنسية منها، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تعليقا على الفيديو الذي نشرته.



وغطّت أنييس فمها وأنفها بعد أن ظلّت بدون كمامة، إلا أن إحدى المتواجدات في المكان، ممن شاهدن الموقف، أنقذت الوزيرة بإعطائها كمامة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال إنه يريد فرض ارتداء الكمامات في كل الأماكن العامة المغلقة بحلول الأول من أغسطس.